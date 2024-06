Dit Nederlands voetbalicoon moet opvolger worden van Vincent Kompany bij Burnley

Vincent Kompany kon de degradatie van Burnley afgelopen seizoen in de Premier League niet voorkomen. Hij zal er volgend seizoen echter niet meer veel van voelen.

Kompany maakte onlangs de overstap van Burnley naar Bayern München waar hij nu hoofdcoach is. Bij Burnley hadden ze al tijdelijk een vervanger aangeduid, maar nu hebben ze hun oog daar ook op een definitieve opvolger laten vallen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou dat Ruud Van Nistelrooy moeten worden. Hij staat het hoogste op het verlanglijstje van de Clarets.

De Nederlander zelf wil graag hoofdtrainer blijven, en zou hier dus een leuke kans aangeboden kunnen krigjen. Laatst was hij actief als trainer van PSV.

🔵🟣 #FCBurnley has Ruud for 1st choice! ✅ As revealed here first the 19th of June, Ruud Van Nistelrooy has always been an important target for the Clarets.

🇳🇱 Trainer side waiting (after several meetings) for final decision to take place next week but Van Nistelrooy’s mind has… pic.twitter.com/O9CVFAyrCe