Ruud Vormer neemt ingrijpend besluit over toekomst

Ruud Vormer slaagde er niet in om promotie af te dwingen met Zulte Waregem afgelopen seizoen vanuit de Challenger Pro League. En dus was het nog onduidelijk wat de ervaren middenvelder zou gaan doen. Nu heeft hij een ingrijpend besluit genomen.

Ruud Vormer heeft via Instagram aangekondigd dat hij op 36-jarige leeftijd definitief zal stoppen met voetballen. De gewezen middenvelder en kapitein van Club Brugge speelde de afgelopen seizoenen bij Zulte Waregem.

Daar gaat hij volgend seizoen echter niet meer spelen. Met een emotioneel filmpje op de sociale media heeft hij definitief afscheid genomen van het profvoetbal. "Het is nu tijd voor andere dingen", aldus Vormer in een reactie.

"Vanaf dat ik kon lopen was dat met de bal. Mijn grote droom, profvoetballer worden. Ik ben nu 36 en had nooit gedacht zo'n geweldige en gelukkige carrière te kunnen maken als voetballer. Van het Nederlands elftal tot de Gouden Schoen."

Tijd voor nieuw hoofdstuk voor Ruud Vormer

"Mijn vrouw en kinderen, mijn familie, mijn vrienden en de fans. Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie voor me deden de voorbije jaren. Na al die jaren met passie is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven", aldus Vormer.

Ruud Vormer won in 2017 de Gouden Schoen en werd vijf keer kampioen van België met Club Brugge. Daarvoor speelde hij ook bij Roda JC en Feyenoord, de laatste twee seizoenen van zijn carrière speelde hij bij Zulte Waregem.