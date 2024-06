Succesvol op het EK, bij FC Metz en Seraing, maar "Hij paste niet echt bij Ajax!"

Georges Mikautadze scoort op het EK en is belangrijk voor Georgië. Bij Ajax liep het echter voor geen meter. Twee clubiconen van Ajax hebben hiervoor een verklaring.

Hij is te klein

Van der Zee (scout bij Ajax) ziet geen match tussen speler en club.

"Hij paste niet echt bij Ajax. Er is in de clubgeschiedenis nog nooit een kleine spits geslaagd. Dario Cvitanich heeft nog een tijdje in de spits gestaan, daar stonden de mensen ook niet voor op de banken. Dat is wel gek, maar een grote spits, dat is een traditie bij Ajax", aldus de scout bij Langs de Lijn.

Te weinig discipline

Richard Witschge was assistent van John van 't Schip en kent Mikautadze dus van een kortstondige samenwerking.

"Ik vond het een hele goede voetballer. In de discipline is hij wat minder. Qua voetbal is hij gewoon geweldig. Hij kon op trainingen hele aparte dingen doen. In de wedstrijden heeft hij natuurlijk weinig gespeeld. Je moet tegenwoordig ook druk kunnen zetten zoals wij met Ajax willen spelen", verklaart Witschge tegenover ESPN.

Beter bij FC Metz

Mikautadze vond bij FC Metz terug zijn doelpunteninstinct. "Ik denk dat hij in een ander systeem beter tot zijn recht komt", aldus de Witschge.

Het werd echter geen geslaagd seizoenseinde bij FC Metz. Didier Lamkel Zé en Laszlo Bölöni sluiten het seizoen dramatisch af. Deze zomer keert Mikautadze terug naar Ajax. De kans is echter klein dat hij zijn kans gaat krijgen.