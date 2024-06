Vriend en vijand zeggen hetzelfde na nieuws over voetbalpensioen Ruud Vormer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruud Vormer slaagde er niet in om promotie af te dwingen met Zulte Waregem afgelopen seizoen vanuit de Challenger Pro League. En dus heeft de Nederlander besloten dat hij de voetbalschoenen definitief aan de haak hangt.

Ruud Vormer heeft via Instagram aangekondigd dat hij op 36-jarige leeftijd definitief zal stoppen met voetballen. De gewezen middenvelder en kapitein van Club Brugge speelde de afgelopen seizoenen bij Zulte Waregem.

Met een emotionele boodschap op de sociale media heeft hij nu afscheid genomen van het voetbal. Daarmee komt er een einde aan een rijke carrière voor de Nederlandse middenvelder, die in 2017 nog de Gouden Schoen won.

En dus liepen de reacties op de sociale media meteen binnen. Heel wat ploegen en andere mensen uit de voetbalwereld reageerden op het afscheid. Iedereen wenste hem een behouden toekomst, sommigen waren oprecht verrast.

Vriend en vijand, iedereen reageerde met veel respect op het afscheid van Vormer. Doorheen zijn carrière stond hij telkens gekend als een man met het hart op de tong, maar wel altijd met veel grinta en doorzettingsvermogen.

Ook wij zullen Ruud Vormer missen op de voetbalvelden. We wensen hem dan ook veel plezier en succes toe in zijn verdere carrière. Een bloemlezing van de reacties op de sociale media geven we hier ook graag mee.

Wat een vrijetrap. Wat een speler.

Ruud met de uiterst belangrijke 1-1 op Mambourg.



Ruudje Vormer we worden kampioen 💙 pic.twitter.com/gOF18YaKl7 — 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) June 24, 2024

Op instagram reageerden onder meer Rik Verheye, Maxim Decuyper en heel wat andere spelers en supporters van verschillende teams op het nieuws van het voetbalpensioen van Ruud Vormer.