Wat gaat Club Brugge doen na EK met Yaremchuk? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roman Yaremchuk wist vriend en vijand te verbazen met een knappe en belangrijke treffer namens Oekraîne op het EK in Duitsland tegen Slovakije. Daardoor doet zijn land bovendien ook weer helemaal mee in de groep van de Rode Duivels.

Oekraïne had al verloren van Roemenië, dus was het tegen Slovakije eigenlijk verplicht om te gaan winnen om nog kans te maken op een ticket voor de achtste finales. En dus was het alle hens aan dek voor de Oost-Europeanen.

Uiteindelijk was het Roman Yaremchuk die met een knap doelpunt voor het verschil zorgde in de wedstrijd tussen beide landen. En dus ging zijn goal ook vlotjes rond op de sociale media, want ze mocht er meer dan zijn.

Roman Yaremchuk’s game winning goal for Ukraine was a thing of beauty ✨ #EURO2024 pic.twitter.com/MEjhcEkCka — Sideline Recaps (@SidelineRecaps) June 21, 2024

Voor Club Brugge is het koren op de molen, want zij kunnen eens te meer hopen dat de marktwaarde van Yaremchuk de lucht in schiet - handig als ze hem deze zomer definitief van de hand zouden willen doen na zijn uitleenbeurt aan Valencia.

Wat met de toekomst van Yaremchuk?

"Hij is terug in Brugge na zijn uitleenbeurt, dat klopt", aldus Vincent Mannaert bij Sporza tijdens de omkadering van Engeland - Slovenië. "Ik zag hem heel graag dat doelpunt maken tegen Slovakije en ben blij voor hem."

"Ik zou liever hebben dat hij dat niet doet tegen de Belgen. Daarna zal het zaak zijn om te kijken wat hij zelf wil met zijn toekomst en wat het bestuur van Club Brugge zal beslissen", klinkt het nog mysterieus over de toekomst.