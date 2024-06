"Baro nooit gezien": vader van Gents toptalent schiet met scherp

De transfer van het supertalent Jorthy Mokio naar Ajax Amsterdam heeft er zwaar op ingehakt bij de Gentse supporters. Al was al een paar maanden duidelijk dat hij haast onhoudbaar zou zijn, omdat zijn familie aanstuurde op een transfer. Die familie reageert nu voor het eerst.

Sam Baro reageerde enkele dagen geleden al voor de camera's van VTM op het vertrek van Jorthy Mokio naar Ajax Amsterdam en had daarbij duidelijk zijn mening. Het was volgens hem duidelijk dat Gent er alles aan heeft gedaan.

"Ik denk dat we als club een mooi voorstel gedaan hebben. Wij wilden Jorthy echt bij ons houden, maar we hebben respect voor zijn beslissing en de beslissing van zijn familie. We wensen hem heel veel succes bij zijn nieuwe club", klonk het.

Vader Thierry Mokio heeft zich nu in Het Nieuwsblad ook uitgelaten over de zaak. Hij is daarbij streng voor de Buffalo's en legt de schuld van het afspringen van een mogelijk verlengd verblijf in de Arteveldestad bij de club.

Kwestie van onderhandelen?

"We konden toch geen transfer van Gent naar Club Brugge doen of zo? De 50% doorverkoop? Dat was geen eis, maar een kwestie van onderhandelen. Gent heeft slecht onderhandeld. Je moet er verder geen bla bla rond verkopen."

Verder geeft vader Mokio aan dat hij Sam Baro nooit te zien kreeg: "Hij ging het dossier overnemen, maar we hebben hem nooit gezien. Toen Vidarsson het overnam, bleef het ook stil", is de kritiek duidelijk richting Gent.