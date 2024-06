'Ex-spits Lokeren, Leuven en Genk staat voor verrassende nieuwe stap'

Het zou wel eens een bijzondere zomer kunnen gaan worden. Niet enkel voor pakweg de Rode Duivels, maar ook voor heel wat andere spelers. Ook een aantal andere bekenden uit de Belgische competitie kunnen een verrassende transfer maken.

Zo is er Cyriel Dessers. De ex-speler van onder meer OH Leuven, Sporting Lokeren en KRC Genk lijkt op weg naar een nieuwe club. Hij zou dan mogelijk Rangers gaan verlaten, waar hij momenteel onder Philippe Clement speelt.

Hij ligt nog tot 2027 onder contract bij Rangers FC, maar zou nu naar PAOK Saloniki kunnen volgens Griekse media. Dat zou een enigszins verrassende move kunnen worden voor de in vorm zijnde aanvaller van Rangers.

Photonews

Dessers is ondertussen al goed voor 22 doelpunten bij de Schotten in over alle competities heen 54 wedstrijden. Hij wist ook al negen assists af te leveren en is zeker onder Philippe Clement helemaal aan de oppervlakte gekomen.

Nog drie jaren onder contract bij Rangers

Het leverde hem ondertussen een marktwaarde op Transfermarkt op van zo'n 4,5 miljoen euro. Mogelijk dat PAOK een veelvoud van dat bedrag op tafel zal moeten leggen als ze hem effectief willen gaan losweken bij Rangers.

Philippe Clement zal de Nigeriaanse aanvaller niet zonder slag of stoot willen laten vertrekken en ook de club gelooft nog steeds in de spits - getuige daarvan ook zijn langdurig contract ook nog steeds. We houden u graag verder op de hoogte.