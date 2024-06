'Medische testen achter de rug: Standard heeft spits te strikken'

Op Sclessin zagen ze de voorbije dagen heel wat spelers vertrekken. En dus is de vraag stilaan: wie zal er in de plaats komen van alle spelers die de afgelopen tijd werden verloren. Een aantal opties zijn er zeker, een eerste transfer lijkt stilaan in kannen en kruiken.

Standard zou volgens Sacha Tavolieri heel dicht bij de handtekening van Grejohn Kyei staan. Dat is een spits van 28 jaar uit Frankrijk die momenteel uitkomt bij Clermont Foot. Hij zou snel aansluiten bij de Rouches. De medische testen zouden al achter de rug zijn en de rest van de deal zal snel in orde gaan komen, weet de Belgische transfergoeroe. Hij had een aflopend contract bij zijn Franse club en kon dus gaan praten met wie hij wilde. Het lijkt nu dus Standard te zijn geworden. In het verleden speelde hij ook nog bij Stade Reims, RC Lens en in Zwitserland bij Servette FC. Afgelopen seizoen was hij goed voor twee doelpunten en een assist in heel wat invalbeurten. De komende jaren zal hij op Sclessin voor de doelpunten moeten gaan zorgen. Een officiële handtekening mag de komende uren of dagen zeker verwacht worden en dan doet Standard toch wel een echt koopje. šŸƒšŸ»šŸ„ Grejohn Kyei a fait ses tests physiques et médicaux ce samedi à l’Academie du #Standard de Liège.

āœ Le Français va s’engager avec le #RSCL. #mercato #CF63 https://t.co/hvkdkjM2qJ pic.twitter.com/du2sLiWYP1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 29, 2024