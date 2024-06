Ex-trainer Anderlecht onthult het ritueel van Jérémy Doku voor elke wedstrijd: "Ik was vaak het slachtoffer"

Iets minder dan vier jaar geleden vertrok Jérémy Doku bij Anderlecht om bij Rennes verder te werken aan zijn ontwikkeling. Intussen is hij al een gevestigde waarde bij Manchester City geworden. En hij heeft zo zijn eigen rituelen.

We vergeten het soms, maar Jérémy Doku is nog maar 22 jaar oud. Zijn tijd bij de jeugdopleiding van Anderlecht ligt dus nog vers in het geheugen. Thierry Verjans was zijn coach in Neerpede en herinnert zich zijn eerste ontmoetingen met het jonge fenomeen.

"Hij werd al heel snel geselecteerd als speler met veel potentieel en uitgenodigd om deel te nemen aan Purple Talent (het programma van Anderlecht). Hij was al heel origineel in zijn dribbels, heel gedurfd," zegt Verjans, geïnterviewd door de ACFF.

Volwassen worden zonder onbevangenheid te verliezen

Als jonge speler had Doku zijn eigen ritueel: "Hij hield van de bal, hij zou er wel mee geslapen hebben. Voor elke training kwam hij altijd naar de coach om hem uit te dagen met een panna. De trainer belachelijk maken met een technische beweging was zijn ding. Ik was vaak het slachtoffer."

Verjans gaat verder: "Wat hij vandaag doet, deed hij vroeger ook. De speler van vandaag is de jongen van vroeger, met die originaliteit, die constante drang om te provoceren en een tegenstander uit te schakelen.

Heeft hij ook panna's uitgedeeld aan Vincent Kompany en Pep Guardiola? "Het is een speler die niet aan zichzelf twijfelt. Zijn parcours bewijst dat. Ik las nog een van zijn laatste interviews, en ik denk dat hij zichzelf ooit als winnaar van de Gouden Bal ziet. Een leider zal hij niet worden denk ik. Maar hij zal altijd een onbevangen jongen blijven."