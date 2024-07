'Zinho Vanheusden hakt knoop over toekomst door'

Zinho Vanheusden zal aan het einde van dit seizoen terugkeren naar Inter. De vragen over zijn toekomstige club zullen dus weer naar boven komen deze zomer. De jonge Belgische verdediger lijkt alvast een keuze te hebben gemaakt.

Net zoals in 2018 heeft Standard een aankoopoptie bedongen in het contract van Zinho Vanheusden. Maar de financiële situatie in de Vurige Stede is absoluut niet dezelfde als zes jaar geleden: het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de club de koopoptie zal lichten.

De 24-jarige verdediger zal dus terugkeren naar Internazionale, waar hij nog onder contract staat tot 2026. Zal hij opnieuw uitgeleend worden of zelfs definitief verkocht worden aan een andere club? Die vraag blijft onbeantwoord.

Vanheusden in de plannen van Inter

Volgens verschillende Italiaanse bronnen overwegen de Nerazzurri om Vanheusden te behouden en hem volgend seizoen in het elftal op te nemen. Mogelijk komt dit mede ingegeven door de eveneens moeilijke financiële situatie waarin de Italiaanse kampioen zich bevindt.

Het probleem is namelijk dat Inter 85 miljoen euro verlies heeft gemaakt in het boekjaar 2023. Ook de jaren ervoor werden gigantische verliezen geboekt. Ondertussen is alvast duidelijk dat Vanheusden de voorbereiding mag meemaken bij Internazionale.

Volgens Corriere Dello Sport zou de Belg daar wel oren naar hebben en zijn stekje in het team willen verwerven vanuit die voorbereiding. Na een wisselend seizoen in België zou hij daar zijn carrière opnieuw leven willen inblazen.