La Gazzetta dello Sport: Conte wil bij Anderlecht en Antwerp komen shoppen

De transfercarrousel begint stilaan op volle toeren te draaien. Veel waarnemers verwachten echter dat het pas na het EK helemaal gaat losbarsten. Maar intussen zijn er wel al veel geruchten. Onder meer ook over een paar jonge Belgische spelers.

Zo kondigt La Gazzetta dello Sport vandaag aan dat Antonio Conte, de nieuwe trainer van Napoli, zijn oog laten vallen heeft op enkele talenten uit België. Conte werd ook al gelinkt aan interesse in Romelu Lukaku.

Maar hij zou ook zijn oog laten vallen hebben op Mario Stroeykens, de aanvallende middenvelder van Anderlecht. Stroeykens is nog steeds maar 19 en wordt al jaren een enorm potentieel toegewezen.

Stroeykens werd eerder ook al gelinkt aan Fiorentina, maar die transfer zou hij niet zien zitten. Hij heeft nog twee jaar contract bij paars-wit.

Volgens de krant met de roze pagina's wordt ook George Ilenikhena gevolgd. De 17-jarige aanvaller van Antwerp zou geld in het laatje van The Great Old moeten brengen. Hij werd afgelopen seizoen al veel gebruikt door Mark van Bommel.

En nog bij Antwerp zou ook Jurgen Ekkelenkamp op het lijstje staan. De middenvelder kende een minder seizoen en mag ook vertrekken bij een goed bod.