'Antwerp bereidt zich voor op vertrek en heeft oog laten vallen op Belgische doelman'

De kans is groot dat Antwerp op zoek moet naar een nieuwe doelman. Ver zullen ze er wel niet voor moeten zoeken.

Ook bij Antwerp komt de zomermercato wat op gang. Doelman Jean Butez zou graag een stapje hogerop zetten, al is er nog geen concrete interesse voor hem.

Maar toch blijft de kans groot dat de Fransman volgend seizoen niet meer op de Bosuil speelt. In dat geval moet The Great Old naar een nieuwe doelman op zoek.

Er is natuurlijk ook nog Senne Lammens, die al enkele kansen heeft gekregen en het toen erg goed deed. De 21-jarige krijgt veel vertrouwen, maar als Butez vertrekt is de kans groot dat er toch nog een extra doelman komt.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Antwerp haar oog laten vallen op Gaëtan Coucke. Hij zag enkele dagen geleden zijn contract bij KV Mechelen aflopen.