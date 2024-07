Anderlecht oefent tegen PSV en dit is waarschijnlijk ook de (heel) beperkte kern waarmee ze morgen op stage vertrekken

Anderlecht oefent zaterdag om 14u30 tegen PSV. Dat gebeurt met heel veel jongelingen, want alle internationals zijn nog op vakantie. De kern waarmee ze die match aanvatten, is dan ook heel waarschijnlijk diegene waarmee ze morgen op stage vertrekken.

Anderlecht wacht nog op heel wat jongens. Met Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney is nog geen akkoord gevonden. Jan Vertonghen heeft zijn beslissing om nog een jaartje door te gaan nog niet bekend gemaakt. En Zeno Debast is intussen verkocht.

Dat betekent dat er geen enkele centrale verdediger overblijft behalve de youngsters Nathan De Cat, Amando Lapage, Ismael Baouf en Engwanda Nunzio. Die zullen alle vier wel mee gaan op stage.

Op het middenveld vinden we dan weer Devon Decorte en Luca Monticelli terug uit de beloftenkern. Die tweede wordt mogelijk wel definitief naar de A-kern overgeheveld, net als Tristan Degreef.

Bij afwezigheid van Kasper Dolberg is Robbie Ure, die net een nieuw driejarig contract heeft getekend, als tweede spits uitgespeeld na Luis Vazquez.

Zo is Brian Riemer toch aan 22 spelers gekomen. Als tweede doelman is Timo Schlieck erbij. Waar Mads Kikkenborg momenteel zit, is niet geweten.