Transfernieuws en Transfergeruchten 08/07: Fridjonsson - Antwi-Adjej - Bakayoko - Garananga

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Fridjonsson - Antwi-Adjej - Bakayoko - Garananga

Saoedische club van Neymar heeft interesse in Rode Duivel van de nieuwe generatie en zou zelfs bod uitgebracht hebben

Ondanks beperkte speeltijd op het EK, blijft Johan Bakayoko interesse wekken bij meerdere Europese teams. De jonge rechtervleugelspeler zou ook naar Saoedi-Arabië kunnen gaan, waar Al-Hilal hem probeert te verleiden. (Lees meer)

Kassa rinkelt bij KV Mechelen: opnieuw een verdediger die vertrekt, maar wel voor stevige prijs

Of Besnik Hasi er zo blij mee zal zijn dat hij opnieuw een verdediger verliest, is nog maar de vraag. Maar de penningmeester van KV Mechelen zal alvast blij zijn, want Munashe Garananga levert nog een topprijs op. (Lees meer)