'JPL-club haalt alles uit de kast voor talent van STVV'

De 21-jarige verdediger heeft de interesse gewekt van KV Mechelen. Dat Malinwa gesprekken voerde met het jonge talent, was al geweten.

Maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri is KVM nu echt aan het doordrukken voor Van Helden, zelfs als STVV het hen moeilijk maakt. De marktwaarde voor Van Helden wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n 2,5 miljoen euro.

De jonge verdediger brak afgelopen seizoen door bij STVV. Dit werd zelfs beloond met een debuut voor de Belgische U21-selectie.

KV Mechelen is na het vertrek van Elias Cobbaut en Manushe Garananga haastig op zoek naar defensieve versterking. Van Helden, wiens contract bij de Kanaries nog slechts een jaar loopt, wordt gezien als een waardevolle toevoeging aan de Mechelse verdediging.

Opvallend is dat Van Helden mogelijk herenigd wordt met zijn broer Mats, die momenteel uitkomt voor Jong KV Mechelen in Eerste Nationale.

