Drukke dag bij Standard: de Rouches bevestigen het vertrek van een aanvaller

Drukke dag daar in Luik. Niet lang nadat Standard haar vierde zomertransfer aankondigde, deelde de club ook mee dat Noah Ohio vertrekt.

Na de komst van Bosko Sutalo, heeft Standard een andere transfer bevestigd, dit keer wel een uitgaande. Noah Ohio vertrekt naar FC Utrecht.

De Nederlandse aanvaller paste niet meer in de plannen van Ivan Leko. Nadat hij al van de radar was verdwenen onder Carl Hoefkens, werd hij in januari nog uitgeleend aan Hull City.

Ondanks enkele overtuigende invalbeurten in de Championship, werd zijn vertrek bij Standard verwacht. Hull City had niets tegen een definitieve overname, maar het is toch FC Utrecht dat de deal afrondt.

De Nederlandse club betaalt 1,5 miljoen euro voor Ohio. Dit zal de financiën van de Rouches ten goede komen, terwijl ze van een overbodige speler af zijn.

De spits heeft getekend tot 2027. Hij speelde 45 wedstrijden voor Standard waarin hij 6 keer kon scoren en 5 assists afleverde.