OFFICIEEL: KV Kortrijk is goed op dreef en gaat nog een jaar langer in zee met sterkhouder

KV Kortrijk kroop afgelopen seizoen door het oog van de naald. De club dreigde een heel seizoen lang te degraderen, maar coach Freyr Alexandersson haalde samen met zijn troepen alles uit de kast.

De Kerels wonnen uiteindelijk beide barragewedstrijden van Lommel SK en konden zich zo verzekeren van nog een seizoen in de JPL.

Nu doet de club er alles aan om klaar te zijn voor volgend seizoen. Maandag kwam de club met het nieuws dat eigenaar Vincent Tan een kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro deed.

Dinsdag kwam er nog meer goed nieuws. KV Kortrijk deelde mee dat Mark Mampassi nog een jaartje langer blijft. De centrale verdediger werd afgelopen jaar in juni gehaald bij Lokomotiv Moskou.

Hij werd toen voor een jaar gehuurd. KVK doet nu hetzelfde, alleen zit er deze keer een aankoopoptie bij in zijn contract.

