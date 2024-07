Dankzij het engelengeduld van deze steeds belangrijkere pion kon Club Brugge toptransfer Christos Tzolis binnenhalen

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge is er dan toch in geslaagd om Christos Tzolis binnen te halen. De 22-jarige Griek stond drie jaar geleden al op de radar, maar koos toen voor Norwich. In die drie jaar was er één belangrijke pion bij blauw-zwart die altijd contact hield.

Club betaalde nu 6,5 miljoen euro voor de linker winger, terwijl Norwich nog 11 miljoen voor hem betaalde. Daar kon blauw-zwart toen niet aan tippen. Tzolis legt in HLN uit waarom hij niet eerder bij Club belandde. "Het was natuurlijk de Premier League, maar er speelden ook andere dingen. Eigenlijk was het een financiële keuze. Norwich wou veel verder gaan dan Club, waardoor PAOK hun aanbieding accepteerde", klinkt het. "Coach Daniel Farke wou mij er absoluut bij, maar na zeven matchen werd hij vervangen door de Engelsman Dean Smith. Alles veranderde plots. De speelwijze, de filosofie. Ik denk dat ik in dat seizoen geen 400 minuten heb gespeeld." Hij werd verschillende keren uitgeleend tot hij vorig jaar verkocht werd aan Düsseldorf. In de 2de Bundesliga schitterde hij als weleer. Toen Club deze keer kwam aankloppen, was het wel prijs. En dat hebben ze vooral te danken aan Dévy Rigaux, de nieuwe Director Football, die drie jaar lang contact hield. "Via berichten op regelmatige basis. Hij vroeg hoe ik me voelde. Of hoe mijn prestaties waren geweest. Omgekeerd heb ik Club Brugge altijd gevolgd. Zeker toen ze in de kwartfinales van de Conference League tegen PAOK speelden. Maar ook die titelwedstrijd tegen Cercle heb ik gezien. Spannend, met dat VAR-moment op het einde. Het contact met Club geeft aan dat ze me heel graag wilden. En dat heeft toch meegespeeld in mijn beslissing, ja."