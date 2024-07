Opmerkelijk verhaal grotendeels bevestigd: KV Kortrijk reageert op de belangstelling van RSC Anderlecht in Kadri

Abdelkahar Kadri is als sterkhouder van Kortrijk al meermaals aan een topclub gelinkt. Anderlecht zou er aan denken om toch toe te happen en de creatieve speler naar Brussel te halen.

Het Nieuwsblad meldde onlangs de belangstelling van Anderlecht in Kadri. Paars-wit zou zelfs eerder al steviger hebben aangedrongen, maar laat het dossier Kadri nu wat afkoelen. Desondanks is de interesse nog altijd aanwezig. Het is best wel een verrassend verhaal, want ook de Algerijn kon KVK lange tijd niet uit het slop halen.

Het is enkel vanwege een remonte in de terugronde en in de twee laatste matchen van de play-downs dat de Kerels de barragematchen tegen Lommel afdwongen, waardoor ze op haast miraculeuze wijze nog het behoud konden verzekeren. Wat denken ze er in Kortrijk van dat één van hun spelers toch de interesse van een topclub geniet?

Geen concreet voorstel voor Kadri

"Er is wel wat interesse in Kadri, maar nog geen concrete aanbieding", lijkt trainer Freyr Alexandersson in de Krant van West-Vlaanderen de geruchten rond zijn speler en Anderlecht wel min of meer te bevestigen. Een doorbraak lijkt dus niet voor meteen. Nochtans zet de IJslander de deur wel open voor Anderlecht en andere teams.

"De club kan financieel wel zo'n transfer gebruiken", besluit Alexandersson. Wellicht wil Kortrijk dus toch wel meewerken aan een vertrek van de 24-jarige aanvallende middenvelder, als er genoeg boter bij de vis komt. Het zou immers echt wel welgekomen zijn als er wat meer financiële middelen binnenkomen in het Guldensporenstadion.

Werk aan de winkel voor KVK

In hetzelfde interview geeft Alexandersson immers ook nog aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt om de ploeg klaar te krijgen tegen de competitiestart.