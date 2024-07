Stevig probleem voor Antwerp: nog heel wat sterkhouders weg bij Antwerp, De Roeck laat zich uit over de zaak

Antwerp FC stoomt zich in Oostenrijk klaar voor het nieuwe seizoen. Jonas De Roeck kan op het oefenkamp meteen een beroep doen op Denis Odoi en Tjaronn Cherry. Toch zijn er ook nog een aantal spelers die mogelijk zullen vertrekken.

Volgens Gazet van Antwerpen zullen Mandela Keita en Jean Butez meer dan waarschijnlijk de club nog verlaten. Maar er zijn ook ngo een aantal andere spelers die de club mogen gaan verlaten, met alle gevolgen van dien.

George Ilenikhena, Vincent Janssen, of misschien zelfs Michel-Ange Balikwisha? Wat er ook van zij: het zouden nog wel eens heel pittige weken en maanden kunnen gaan worden op De Bosuil voor de Antwerpenaars.

En dus wordt het nog spannend voor Jonas De Roeck, die liever zou bouwen met een kern die hij het hele seizoen tot zijn beschikking heeft. Maar dat is natuurlijk het probleem bij heel wat ploegen anno 2024 en al zeker door de transferperiode.

Niet leuk voor De Roeck

"Het is niet leuk voor een coach, maar wel part of the game, in het hedendaagse transfersysteem met een mercato die open is tot begin september. Als ik daar nu al rekening mee moet houden, dan is het moeilijk om iets op te bouwen", aldus De Roeck.

“Die onzekerheid geldt overigens ook voor de spelers. Het is menselijk dat ze daardoor minder zouden kunnen presteren. Of hun toekomst nu bij Antwerp of elders ligt, ik wil die jongens meekrijgen in mijn verhaal, zodat ze klaar zijn voor wanneer de matchen met inzet eraan komen."