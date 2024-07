Ex-speler Club Brugge, Westerlo en Antwerp barst van ambitie bij nieuwe Belgische club

Tweedeklasser KMSK Deinze haalde een kleine maand geleden Tuur Dierckx terug naar België. Hij kwam over van het Griekse Atromitos. Nu blijkt dat hij met grote ambities zit bij zijn Oost-Vlaamse club.

“Met trots kondigen wij aan dat de Antwerpse flankaanvaller Tuur Dierckx (29) de overstap maakt van de Griekse eersteklasser Atromitos FC naar KMSK Deinze. Tuur heeft een contract van twee jaar getekend en is klaar voor een nieuwe uitdaging in België”, klonk het trots enkele weken geleden.

De ex-speler van onder meer Club Brugge, Westerlo en Antwerp heeft nu aangegeven met welke ambities hij aan de start komt bij zijn nieuwe werkgever. En het moet gezegd: de ambities zijn toch wel steil te noemen.

“Ik ben blij dat ik opnieuw in eigen land kan voetballen. Ik heb geen spijt van mijn avontuur bij FC Atromitos, dat een middenmoter is in Griekenland. Het was een speciale en unieke belevenis. De Grieken zijn gek van voetbal en zeer emotioneel."

Blij met terugkeer naar België

"Ik had er een contract voor één jaar en hoefde er niet te vertrekken. Ik heb er ook veel opgestoken, maar één jaar was genoeg. Ik wou graag naar België terugkeren", aldus Dierckx in gesprek met Het Nieuwsblad deze week.

“Ik heb begrepen dat de eigenaars van Deinze dit jaar absoluut willen promoveren. Ik denk dat we goed gewapend zijn om mee te strijden voor de prijzen." Vorig seizoen liep het mis in de reguliere competitie en in de play-offs tegen Lommel. Kunnen The Tigers het aankomend seizoen wel?