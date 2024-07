Hebben Fredberg en Riemer dit al vernomen? Voormalige Deense aanvaller van Barcelona is plots transfervrij én is op zoek naar een nieuwe uitdaging

Jesper Fredberg speurt de transfermarkt af op zoek naar opportuniteiten. De sportief directeur wil pas schakelen als hij helemaal zeker van zijn stuk is. En laat er nu net een Deen met héél mooie adelbrieven vrij zijn...

Sinds de komst van Jesper Fredberg moeten we er geen tekening bij maken: RSC Anderlecht is een Deense enclave in Brussel. Met Brian Riemer is de T1 een landgenoot van de sportief directeur. Maar dat geldt ook voor de spelersgroep.

Sinds de komst van Fredberg naar het Lotto Park haalde hij met Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Kasper Dolberg en Anders Dreyer al vier Denen naar Brussel. Het moet ook gezegd: stuk voor stuk betekenden de spelers in kwestie een meerwaarde voor paars-wit.

✍️ OFICIAL | Braithwaite executa la clàusula d'alliberament i tanca la seva etapa a l'#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 15, 2024

Zou Fredberg inmiddels al op de hoogte zijn van de volgende opportuniteit? RCD Espanyol heeft het contract van Martin Braithwaite ontbonden. De 69-voudig Deens international is vrij om zijn handtekening bij een nieuwe club te zetten.

Braithwaite kan overigens de nodige adelbrieven voorleggen. De voorbije seizoenen voetbalde de 33-jarige spits voor onder meer FC Barcelona, Middlesbrough FC en Girondins de Bordeaux.

Heeft RSC Anderlecht aanvallende versterking nodig?

Al moet Anderlecht zich op aanvallend vlak weinig zorgen maken. Kasper Dolberg is nog steeds de eerste keuze in de spits, terwijl ook Luis Vazquez op de deur klopt. Daarnaast verlengde paars-wit het contract van Robbie Ure tot medio 2027.