OFFICIEEL: KVC Westerlo vindt oplossing voor overbodige pion

KVC Westerlo houdt het nog redelijk rustig deze zomer op de transfermarkt. Het is wel duidelijk dat de Kemphanen er echt voor willen zorgen dat Emin Bayram definitief een speler van hen wordt.

De club heeft nu wel een oplossing gevonden voor Jan Bernat. De aanvallende middenvelder zal ook volgend seizoen worden uitgeleend, laat Westerlo zelf weten.

'Jan Bernat krijgt volgend seizoen meer speeltijd in zijn thuisland Slovakije. De 23-jarige middenvelder gaat aan de slag bij DAC 1904, dat vorig seizoen vierde werd in de Slowaakse eerste klasse. DAC 1904 heeft ook een optie om hem aan het einde van de uitleenperiode te kopen', klinkt het bij Westerlo.

Zo wordt dit het tweede seizoen op rij dat Bernat wordt uitgeleend aan een Slovaakse club. Afgelopen seizoen kwam hij bij Spartak Trnava terecht waar hij 26 wedstrijden speelde. Hij was goed voor één doelpunt en één assist daar.

