OFFICIEEL: Recordinternational verlengt contract bij Anderlecht, Fredberg geeft meer uitleg over toekomst

De handtekening is gezet: Jan Vertonghen blijft nog een seizoen bij Anderlecht. De ervaren verdediger heeft een contractverlenging van één jaar getekend in het Lotto Park.

De 37-jarige recordinternational tekende voor één extra seizoen zonder optie voor nog een jaar. “Ik was duidelijk nog niet klaar om afscheid te nemen van Anderlecht. Ik voel mezelf helemaal thuis hier en ik voel ook de waardering van de fans en van de mensen binnen de club,” licht Vertonghen zijn keuze toe aan Het Laatste Nieuws.

De fans van Anderlecht deden aan het einde van vorig seizoen al hun best om Vertonghen te overtuigen om te blijven. Na de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen KV Kortrijk ontplooide de harde kern zelfs een spandoek gericht aan Vertonghen.

Ervaring en continuïteit

Ook CEO Sports Jesper Fredberg is verheugd dat de kapitein nog een jaar langer aan boord blijft. “Jan is de voorbije twee jaar een cruciaal onderdeel geweest van Anderlecht. Je ziet gewoon zijn passie en het geloof dat hij heeft in ons project. Als voetballer geeft hij altijd alles op het veld. Daarbuiten is hij nieuwsgierig, zorgzaam en altijd bereid om te helpen. Hij is een echte gentlemen", aldus Fredberg in Het Laatste Nieuws.

Voor Anderlecht en Fredberg is het verlengd verblijf van Vertonghen ook een teken van continuïteit. De tijden dat de Brusselaars elke zomer met een quasi wit blad de mercato ingingen en tal van huurspelers moesten aantrekken, hopen ze achter zich te hebben.

Vertonghen sluit na zijn vakantie later deze week weer aan op Neerpede. Vermoedelijk staat hij vrijdag of dit weekend voor het eerst weer op het trainingsveld.

Jonge verdediging

Met de verlenging van Vertonghen is het eerste stukje van de defensieve puzzel gelegd. Aangezien tijdens de voorbereiding jeugdproducten Amando Lapage (19) en Nunzio Engwanda (16) het centrale duo vormden, is versterking achterin duidelijk de grootste prioriteit voor Anderlecht. Zeker nu de Brusselaars weer Europees voetbal spelen. De handtekening van de 19-jarige Jan-Carlo Simic van AC Milan lijkt dichtbij.