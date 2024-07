Genk speelt gelijk in galawedstrijd tegen grootmacht

KRC Genk lijkt klaar voor de competitiestart. In een galawedstrijd tegen Lille werd een knap gelijkspel geboekt. Op die manier gaat het steeds beter met de ploeg in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Lille had eerder deze week al eens met 0-1 gewonnen van KAA Gent en wilde nu ook voorbij KRC Genk geraken. Op die manier zou de club zich kunnen in de kijker werpen van familie of vrienden die de trip naar België maakten.

De wedstrijd moest normaal gezien al om 18.30 uur beginnen, maar door het slechte weer werd de wedstrijd drie kwartier uitgesteld. Een stevige wolkbreuk in Genk lag aan de basis van het uitstel van de wedstrijd.

© photonews

De Fransen speelden een prima wedstrijd, maar aan het einde van de eerste helft was Genk wel bij de les. Het scoorde twee keer in een korte tijdspanne en kwam zo op een 2-1 voorsprong bij de rust, toch sterk van de Limburgers.

2-2 gelijkspel tegen Lille

Eerst was er een knappe goal van Tolu na een dito actie, wat later was er Bangoura die op aangeven van Karetsas zelfs voor de voorsprong zorgde. Na de pauze kwamen de Noord-Fransen wel nog op gelijke hoogte.

De start van de competitie is voorzien voor volgend weekend. De kans is groot dat Fink en zijn troepen daar helemaal klaar voor zijn. De inzet is dit seizoen hoger eindigen dan de vijfde plaats en Europa intrekken als het even kant.