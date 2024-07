'Antwerp gaat hard: aanwinst nummer vijf op komst'

Royal Antwerp FC is al heel actief geweest op de transfermarkt. Met Denis Odoi, Tjaronn Chery, Ayrton Costa en Rosen Bozinhov hebben ze al vier versterkingen weten binnen te halen. En versterking nummer 5 zit in de pijplijn.

Farouck Adekami is de nieuwste aanwinst van Royal Antwerp in wording. Hij moet zo meteen de vijfde zomertransfer worden van The Great Old, dat na vorig seizoen in het aankomende seizoen opnieuw dichter bij de prijzen wil eindigen.

Het zag coach Mark van Bommel na twee seizoenen, een titel en een bekerwinst vertrekken en haalde met Jonas De Roeck een nieuwe oefenmeester in huis. Hij moet nu alle nieuwelingen gaan inpassen in het radarwerk.

🔴⚪️ EXCL. Royal Antwerp Football Club now going to sign Farouck Adekami !



💰 Agreement already found with Right to Dream Academy in Ghana.



🇧🇪🛬 Adekami’s already in Belgium to complete his move at #RAFC.



✍🏼 Three years contract + one more year option. #mercato #JPL pic.twitter.com/4HWiwXQ9AJ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 21, 2024

Farouck Adekami is een piepjonge middenvelder die vanuit Ghana zou overkomen naar De Bosuil. De speler komt momenteel uit voor de Right to Dream Academy in Ghana en staat te boek als een groot talent in eigen land.

Volgens Sacha Tavolieri zou hij inmiddels al onderweg zijn naar België, waar hij medische testen zal moeten afwerken alvorens een transfer af te ronden. Er zou al een overeenkomst gevonden zijn met zijn ploeg in Ghana.