'Mechelen slaat toe en heeft akkoord over flankspeler te strikken'

KV Mechelen zag deze transferperiode al enkele spelers vertrekken, maar verwelkomde ook al enkele nieuwe gezichten. De club zou nu ook nog een aanvaller willen overnemen en staat ondertussen heel dicht bij een deal.

Volgens het Noorse medium Nettavisen toont KV Mechelen al een tijdje heel wat interesse in Petter Nosakhare Dahl, die eigendom is van FK Bodø/Glimt. De 20-jarige linkerwinger zou nu ondertussen al bijna van Mechelen zijn.

🚨🔴🟡 EXCL. #KVMechelen found an agreement with FK Bodø/Glimt for Petter Nosa Dahl !



💰 Clubs now exchanging documents in order to complete the move.



✍🏼 Been told terms are already agreed with Norwegian left winger of 20 years old. #mercato #KVM #JPL pic.twitter.com/hxZOTlifUd