'Anderlecht doet bod op aanvallende middenvelder van 6 miljoen euro'

Jesper Fredberg loopt zijn lijstjes af op zoek naar de nodige versterking voor RSC Anderlecht. Daarvoor is hij nu ook bij een Poolse aanvallende middenvelder.

Dat schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media. Het gaat om de 22-jarige Filip Marchwinski.

Die ligt nog tot midden 2025 onder contract bij de Poolse club. Zijn actuele marktwaarde is volgens Transfermarkt op dit moment 6 miljoen euro.

Hoe groot het bod van paarswit is, is niet duidelijk. Anderlecht zou met de speler in contact zijn om een persoonlijke deal te sluiten. Marchwinski heeft het in beraad genomen.

Hij werd eerder in deze zomermercato ook al gelinkt aan verschillende ploegen uit de Italiaanse en de Franse hoogste klasse.

🟣 Infos #RSCA :

🇵🇱 #Anderlecht has made a bid for Filip Marchwinski to Lech Poznan. Sporting leaders currently in touch with player side in order to convince the Polish to choice #JPL club despite #SerieA + #Ligue1 interest. Marchwinski now in reflections after having received… pic.twitter.com/xJ6B355x56