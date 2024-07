Besnik Hasi windt er geen doekjes om: "Dat was voor mij een harde klap"

KV Mechelen opent de competitie vrijdag tegen Club Brugge. Voor trainer Besnik Hasi wordt het geen gemakkelijke opdracht.

KV Mechelen start het seizoen vrijdag al, met een duel tegen de regerende landskampioen. Trainer Besnik Hasi heeft een waslijstje met afwezigen.

“Nieuwkomers Vanheusden, Ouattara en Van Cleemput zijn onbeschikbaar. Nosa Dahl is wél beschikbaar, maar ik moet nog bevestigd krijgen dat hij speelgerechtigd is”, laat Besnik Hasi op zijn persconferentie weten.

Die laatste zal de trainer dit seizoen heel hard nodig hebben. “Dahl is een winger die de club blijkbaar al langer volgde. Hij is een man met een actie. Dat is een type speler dat we sinds het uitvallen van Bill Antonio wel misten.”

De verwachtingen zijn groot. “Nosa is meer de man van de actie met de bal aan de voet. Hij is zeker een talentvolle speler en gaat een versterking voor ons zijn. Zijn positie in een systeem met een driemansdefensie? Voor een goede speler vind ik altijd wel een plek.”

Al was er ook minder goed nieuws voor de trainer van Malinwa. “Het was deze week voor mij een harde klap dat we Bates verloren. Ik wou hem absoluut niet verliezen, maar we moeten verder. We hebben deze transferperiode acht potentiële basisspelers verloren.”

Op heel wat nieuwkomers zal het nog even wachten zijn. “Een aantal van hen zijn wegens hun verleden qua blessures nog niet inzetbaar. Ik had gehoopt dat die spelers eerder inzetbaar zouden zijn.”