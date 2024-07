De Roeck reageert op opmerkingen van spelers over zware fysieke trainingen

Jonas De Roeck is de nieuwe coach van Royal Antwerp FC. Hij stoomde zijn ploeg zo goed als mogelijk klaar voor de competitiestart.

Jonas De Roeck volgt Mark van Bommel op bij Royal Antwerp FC. De club slaat een nieuwe weg in en de ex-coach van Westerlo lijkt de geknipte figuur voor de nieuwe aanpak.

De voorbereiding was voor de spelers duidelijk pittiger dan andere jaren. Spelers schrokken van de fysieke arbeid die ze op stage moesten leveren.

“Ik vond het niet uitzonderlijk. Dit was in mijn ogen normaal”, reageert de trainer van The Great Old bij Het Laatste Nieuws. “We hebben de basis gelegd voor het nieuwe seizoen. Je mag zeggen wat je wilt, maar voetbal is en blijft een loopsport.”

Wie fysiek niet in orde is, kan volgens De Roeck niet uitvoeren wat er gevraagd wordt in het moderne voetbal, zo gaat hij verder in zijn betoog over de voorbereiding en de stage.

“En al zeker geen vijfennegentig minuten lang. De laatste tien minuten van een wedstrijd worden elk jaar belangrijker. Kijk naar Bayer Leverkusen. Zij maakten vorig jaar zó vaak het verschil in de laatste minuten. Zowel in de Bundesliga als Europees. Fysieke paraatheid is van groot belang.”