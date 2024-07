'Nieuwe ontwikkeling in dossier van Julien De Sart'

Julien De Sart baart KAA Gent momenteel zorgen. De speler wil graag vertrekken, maar de Buffalo's willen hem aan boord houden.

Julien De Sart daagde woensdag niet op voor de training bij KAA Gent. Sportieve baas Arnar Vidarsson liet toen weten dat de speler ziek was en dat het niks te maken had met de vertrekwens van De Sart.

De Sart heeft immers een persoonlijk akkoord bereikt met Al-Rayyan uit Qatar en kan er wel heel goed zijn boterham verdienen, naar verluidt gaat het om het drievoud van zijn wedde hier in België, maar hij ligt nog enkele jaren onder contract bij KAA Gent.

Dat betekent dat er boter bij de vis moet komen voor de transfersom. KAA Gent wil hem op dit moment nog altijd niet laten gaan, omdat de transfersom die de ploeg uit Qatar op tafel wil leggen veel te laag is.

De club zal er volgens Vidarsson alles aan doen om De Sart aan boord te houden, maar met een dergelijk loon dat hij beloofd is, wordt dat een zo goed als onmogelijke zaak. En dus is het aan de Qatarese ploeg om hun bod te verhogen, of aan Gent om met minder tevreden te zijn.

De Sart daagde vandaag in ieder geval weer op bij KAA Gent, zo laat Het Laatste Nieuws weten. Hij zit ook in de selectie voor het duel in de Conference League tegen Vikingur van vanavond. Het is uitkijken of er in de komende dagen een oplossing gevonden wordt...