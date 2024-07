📷 OFFICIEEL Westerlo stuurt Kyan Vaesen op uitleenbeurt

Kyan Vaesen zal volgend seizoen niet voor Westerlo spelen. Hij wordt voor een jaartje uitgeleend aan het Nederlandse Willem II.

Van de KVC Westerlo academie naar het hoogste niveau. Dat is in een notendop het carrièrepad van de nog altijd maar 23-jarige Kyan Vaesen. In het debuutjaar van Westerlo in de Jupiler Pro League in 2022-2023 toonde hij meteen zijn doelpunteninstinct met 6 doelpunten in een spannende tweede seizoenshelft.

Vorig seizoen zetten blessures tijdelijk een rem op zijn groeiverhaal. Hij slaagde er echter in om zijn jaar in schoonheid af te sluiten met een doelpunt in de laatste wedstrijd van de Europe Play-offs op het veld van de OHL.

Volgend seizoen zal Vaesen in de Eredivisie aan de slag gaan bij Willem II. De Nederlandse traditieclub won vorig seizoen de titel in de tweede divisie en maakt dus na een korte afwezigheid weer deel uit van de hoogste divisie van Nederland.

Ondanks de interesse van verschillende clubs kiest de 23-jarige spits bewust voor Willem II: “Ik hoorde dat alle seizoenkaarten waren uitverkocht, spelen in een vol stadion is waar je het voor doet. Daarnaast kreeg ik een heel goed gevoel van de gesprekken met de trainer en technisch directeur. Ik sluit graag snel aan bij het trainingskamp en heb zin om zaterdag de supporters in Loon op Zand te ontmoeten!”

Met de komst van Vaesen worden de keuzes voorin uitgebreid voor trainer Peter Maes. Technisch directeur Tom Caluwé licht toe: “Vaesen was al een tijd geleden opgevallen bij onze scouting. Het is een complete spits die met zijn lengte in de lucht gevaarlijk kan zijn, maar heeft ook meevoetballende kwaliteiten. We zijn hartstikke blij dat de keuzes voorin worden vergroot voor de technische staf. We zijn uiteraard nog niet klaar op de transfermarkt en willen in iedere linie de concurrentie nog vergroten.”