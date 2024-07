En weg is hij: Julien De Sart schrijft emotionele brief aan de supporters van KAA Gent

KAA Gent zwaait een van zijn meest geliefde spelers uit. Julien De Sart trekt na drie jaar richting Al-Rayyan in Qatar.

Julien, die dit jaar 30 wordt, kwam in 2021 transfervrij naar Gent. Zijn spelinzicht, fluwelen crosspass en leiderschap maakten hem snel een onmisbare schakel op het middenveld.

De komende jaren wilde KAA Gent het team verder rond hem uitbouwen. Julien geloofde in het sportieve project en tekende daarom eerder dit jaar nog een verbeterd contract voor vier extra seizoenen in Gent.

Julien De Sart speelde in totaal 143 wedstrijden voor KAA Gent. Hij maakte daarin 18 doelpunten en gaf 8 assists. Afgelopen seizoen werd hij door onze supporters verkozen tot winnaar van de Jean-Claude Bouvy Trofee, de prijs voor de meest verdienstelijke speler.

Voor Julien De Sart is het vertrek bij KAA Gent erg emotioneel. Hij wilde graag zijn emoties neerschrijven en afscheid nemen van de supporters met een brief. Die kun je hieronder lezen.

Beste supporters,

Nog geen twee weken geleden had ik nooit gedacht dat ik deze woorden zou schrijven, maar vandaag richt ik me tot jullie. In een carrière of in het leven zijn er kansen die je maar één keer krijgt en die je gewoon niet links kunt laten liggen. Hoewel het echt niet makkelijk was om deze beslissing te nemen, was het voor mijn toekomst en die van mijn familie onmogelijk om nee te zeggen.

Ik vraag jullie niet om mijn keuze te begrijpen, ik wil jullie alleen oprecht bedanken voor de drie ongelofelijke jaren bij KAA Gent. De Beker van België, de vele overwinningen tijdens de "Slag om Vlaanderen”, en de talloze Europese avonden blijven voor mij onvergetelijke herinneringen.

Merci Hein, om altijd in mij te hebben geloofd en mijn grenzen dag na dag te hebben verlegd. Merci Sven, om de beste teamgenoot te zijn en een vriend voor het leven te worden. Je bent zonder twijfel de beste speler in de geschiedenis van de club. Merci Wouter, voor je vertrouwen tijdens de weken die we samen beleefd hebben. Jouw verhaal in Gent zal een succes worden, dat ben ik zeker.

Merci Sam, je bent een unieke voorzitter in de voetbalwereld. Bedankt voor je begrip, ik heb veel aan je te danken. Jouw visie voor de club zal slagen. Merci Arnar, voor onze vele gesprekken en je ervaringen die je met mij gedeeld hebt. De club kan trots zijn op een sportief directeur als jij.

Merci aan alle stafleden met wie ik heb samengewerkt voor jullie professionalisme. Merci aan de spelers met wie ik geweldige momenten heb gedeeld. Het was een eer om een van jullie leiders en aanvoerder te zijn. Merci ook aan alle clubmedewerkers, jullie zijn de motor van KAA Gent.

Merci aan de supporters zonder wie de club niet zou kunnen bestaan. De steun en de liefde die jullie mij de voorbije jaren hebben gegeven, zal voor altijd in mijn hart en dat van mijn familie blijven.

Merci dus aan KAA Gent, jullie hebben van mij de man en de voetballer gemaakt die ik vandaag ben. Ik ben trots dat ik deze mooie kleuren mocht dragen. Once a Buffalo, always a Buffalo. Julien