Iedereen wint? Kortrijk profiteert met Belgisch jeugdinternational van KAA Gent

Afgelopen weekend stonden KV Kortrijk en KAA Gent nog tegen elkaar opgesteld, ondertussen hebben ze wel een deal gesloten met elkaar. Bram Lagae gaat op huurbasis van KAA Gent naar Kortrijk.

Bram Lagae wordt voor een jaar door KAA Gent uitgeleend aan KV Kortrijk. Beide clubs deelden dat mee op hun sociale media. Na een uitleenbeurt aan Duinkerke is het een tweede keer dat hij speelminuten mag gaan proberen vergaren.

𝗕π—₯π—”π— π—Ÿπ—”π—šπ—”π—˜ π—žπ—’π— π—§ 𝗑𝗔𝗔π—₯ π—žπ—©π—ž



De 20-jarige Belgische centrale verdediger komt dit seizoen op huurbasis over van KAA Gent. ✍️



πŸ“Alle info over deze transfer via de link ⬇️https://t.co/FhvNJfA7xS#KerelsStrijdenDoor πŸ”΄βšͺ️ pic.twitter.com/grsd9qxmWy — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 31, 2024

Bij KAA Gent blijven ze wel in hem geloven. Ze hebben hem dan ook wat langer vastgelegd, zodat ze ook na zijn uitleenbeurt aan Kortrijk nog op hem kunnen rekenen. "Bram heeft goeie stappen gezet tijdens zijn uitleenbeurt in Duinkerken en heeft ook een goeie voorbereiding achter de rug."

"We zijn blij dat hij zijn contract heeft verlengd omdat we in hem geloven. Nu heeft hij nood aan speelminuten op weer een niveau hoger. In eerste klasse voetballen is de volgende stap in zijn evolutie", aldus Arnar Vidarsson.

© photonews

Bram Lagae kwam uit de jeugd van Stasegem en Harelbeke. De 20-jarige jeugdinternational heeft dus al wat watertjes doorzwommen in West-Vlaanderen ook, maar op dertienjarige leeftijd trok hij naar de Buffalo's.

Daar doorliep hij via de U17, U18, U21 en Jong Gent alle jeugdreeksen om vervolgens zijn kansen te krijgen in de A-kern onder Hein Vanhaezebrouck. Zich helemaal doorzetten lukte echter niet voor de centrale verdediger.

Oplossingen gezocht

En dus werden oplossingen gezocht voor de jonge Belg. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan USL Dunkerque. Daar wist hij zijn marktwaarde op een viertal maanden te verviervoudigen volgens Transfermarkt van 200.000 euro naar 800.000 euro.

In de Ligue 1 verzamelde hij vijftien wedstrijden voor zijn team, waardoor hij heel wat extra speelminuten wist op te doen. Bij KAA Gent kwam hij vorig seizoen uiteindelijk tot 135 speelminuten in de Jupiler Pro League en één bekerwedstrijd.

© photonews

Naar dit seizoen toe zou hij onder Wouter Vrancken niet meteen op een vaste basisplaats moeten gaan hopen, waardoor een nieuwe uitleenbeurt in de lijn der verwachtingen lag. Voor Kortrijk kan hij dan weer een belangrijke pion worden.

De Kerels willen een veilig seizoen draaien en ondertussen ook kansen geven aan (Belgische) jeugd. Dan lijkt er veel mogelijk de komende maanden voor Lagae, al zal hij ook daar moeten knokken voor een plaats in de basis.