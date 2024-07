Igor Thiago krijgt verschrikkelijk slecht nieuws te horen bij Brentford

Igor Thiago leek op 20 juli zijn droomdebuut te beleven. Hij scoorde al twee doelpunten in de 2-5 overwinning tegen tweedeklasser AFC Wimbledon.

Maar niet alles verliep zoals gehoopt. De ex-speler van Club Brugge liep een zware blessure op. Het zag er meteen slecht uit, en dat bleek ook zo te zijn.

De spits ging ondertussen al onder het mes. Brentford kwam op woensdag met een blessure-update. 'Igor Thiago is dinsdag succesvol geopereerd', klinkt het.

'De aanvaller begint nu aan een periode van herstel en revalidatie en zal naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren.' Geen leuk nieuws voor Thiago, die zo al meteen lange tijd aan te kant moet zitten.

De Braziliaan speelde in totaal 55 wedstrijden voor Club Brugge waarin hij 29 doelpunten maakte. Hij was ook goed voor zes assists.

Igor Thiago to be sidelined until late 2024 after successful surgery on a meniscus injury 🙏