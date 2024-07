Jackpot voor KRC Genk? 'Buitenlandse club wil El Khannouss en is bereid om waanzinnig bedrag te betalen'

Bilal El Khannouss heeft zich de voorbije seizoenen al enorm bewezen bij KRC Genk. Afgelopen seizoen was hij een van de sterkhouders bij de club.

Daar kan hij nu beloond voor worden met een mooie transfer. Volgens Sacha Tavolieri praat de speler momenteel met RB Leipzig.

Dani Olmo is daar op weg naar de uitgang en El Khannouss kan hem mogelijks gaan vervangen. Er zijn dus hoge verwachtingen van de 20-jarige.

De Duitse club zou ook bereid zijn om de vraagprijs te betalen. Die zou zo'n 30 miljoen euro bedragen. Zo hangt de deal op dit moment het meeste af van het vertrek van Dani Olmo.

El Khannouss speelt momenteel nog op de Olympische Spelen. Hij is daar in de kwartfinales geraakt met Marokko, na 3-0 winst tegen Iran op dinsdag.

