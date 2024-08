Brian Riemer kan opgelucht ademhalen: dit is een transfer waarvan de impact misschien wordt onderschat

RSC Anderlecht zal Ludwig Augustinsson definitief vastleggen. Een transfer waarvan de belangrijkheid niet onderschat zou mogen worden en dat doet Brian Riëmer zeker niet.

Het nieuws viel woensdagavond en werd bevestigd door niemand minder dan Fabrizio Romano: Ludwig Augustinsson (30 jaar) keert terug naar RSC Anderlecht.

Geen grote verrassing, aangezien dit een prioriteit was voor Jesper Fredberg. Maar zeker een opluchting, nadat de terugkeer van Thomas Delaney niet doorging en de transferperiode van Anderlecht in het algemeen wat vertraging had opgelopen.

Butez, Eriksen, Foket, dat zou mooi zijn, maar...

De posities die versterkt moeten worden bij Anderlecht zijn bekend: een vervanger vinden voor Kasper Schmeichel, een centrale verdediger (is al gedaan), een vleugelspeler, en mogelijk een creatieve middenvelder. Over het algemeen posities verdubbelen om op meerdere fronten te kunnen spelen.

© photonews

De komst van Thomas Foket zal de positie van rechtsback verdubbelen, terwijl Louis Patris vertrekt. En dat is een naam die het publiek zal aanspreken: elk jaar lijkt Jesper Fredberg nu de opdracht te hebben om een Rode Duivel naar RSC Anderlecht te halen, na Thorgan Hazard in 2023.

Jean Butez als nieuwe nummer 1 zou ook een onverwachte en waarschijnlijk zeer slimme zet zijn van RSC Anderlecht. En laten we het nog niet hebben over Christian Eriksen, die, als hij komt, de wildste transfer zou zijn in de recente geschiedenis van Sporting - na natuurlijk die van... Vincent Kompany.

Augustinsson is een zekerheid

Maar hoewel minder opzichtig, is de definitieve transfer van Ludwig Augustinsson cruciaal. Misschien zelfs meer dan de andere transfers. Moussa N'diaye is een goede linksback, maar mist nog de ervaring van grote wedstrijden (zowel in Europa als in de Play-offs) en heeft totaal andere kwaliteiten.

Een onbetwiste basisspeler, Augustinsson heeft wat tijd nodig gehad om zijn plaats in de harten van de fans te veroveren, maar iedereen is uiteindelijk zijn belang gaan begrijpen. Heeft de Zweed een slechte wedstrijd gespeeld in 2023-2024? Geen enkele komt bij ons op.

Discreet, betrouwbaar, niet slecht aanvallend, al goed geïntegreerd in de groep, betaalbaar: Ludwig Augustinsson is een zeldzame parel die past in de lijn van deze linksbacks die niet per se briljant zijn, maar zeer gewaardeerd worden bij RSC Anderlecht. Brian Riemer zal zeker blij zijn met deze terugkeer.