Door blessures van Hazard en Amuzu: 'Anderlecht toont interesse in een linkervleugelspeler uit de MLS'

Diego Luna staat op het verlanglijstje van Anderlecht. De 20-jarige Amerikaan maakt momenteel naam in de MLS.

Tegen Sint-Truiden is Anderlecht het seizoen begonnen met Nilson Angulo aan de zijlijn. De Equadoriaan wint de laatste maanden aan kracht en wil deze kans benutten om te laten zien wat hij waard is na een moeilijke aanpassingsperiode.

Zijn speeltijd is voornamelijk te danken aan de blessure van Francis Amuzu en de afwezigheid van Thorgan Hazard. Maar versterking op die positie zou nog kunnen komen.

Volgens journalist Edgar Moreno houdt paarswit een Amerikaanse linkervleugelspeler van 20 jaar, Diego Luna, in de gaten. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment vijf miljoen euro.

Diego Luna, een talent uit het Amerikaanse voetbal

De Californiër maakt het beste seizoen van zijn carrière door in de MLS met 5 doelpunten en 8 assists in 23 wedstrijden. Dat leverde hem zelfs zijn debuut op in het Amerikaanse elftal tijdens een oefenwedstrijd in januari.

Anderlecht staat niet alleen op deze zaak: Cadiz, Venezia en enkele Mexicaanse clubs hebben ook belangstelling getoond. Er zou nog geen bod geplaatst zijn. De speler zou graag naar Europa willen komen.