Goed en slecht nieuws voor Standard: Ivan Leko komt met een update over zijn kern met oog op wedstrijd tegen Club Brugge

Ivan Leko zit nog steeds zonder een aantal spelers voor de wedstrijd tegen Club Brugge deze zondag. Alexandropoulos en Djukanovic zullen beschikbaar zijn, maar geen van de afwezigen van vorige week zouden terugkeren.

Een week na het gelijkspel bij Racing Genk op de eerste speeldag, ontvangt Standard Luik zondag Club Brugge voor zijn eerste wedstrijd van het seizoen op Sclessin.

"Het is waar dat voor mij dit altijd een speciale wedstrijd is. Club Brugge was mijn eerste club in België, zowel als speler en als trainer. Ik heb daar fantastische seizoenen meegemaakt, maar vandaag ben ik hier en volledig gemotiveerd voor deze wedstrijd", zei Ivan Leko tijdens de persconferentie op vrijdag.

Leko kan rekenen op Alexandropoulos en Djukanovic voor de wedstrijd tegen Club Brugge

Net als vorige week mist de Kroatische coach enkele belangrijke spelers. Hij ziet niemand terugkeren, maar kan wel rekenen op Sotiris Alexandropoulos en Viktor Djukanovic.

"Dit is goed nieuws. Het zijn twee kwalitatieve spelers die moeten werken om zich aan te passen aan het team en onze speelstijl te leren kennen. Het zijn spelers met verschillende kwaliteiten, die in staat zijn om individuele acties te maken en te schieten. Elke dag zal belangrijk voor hen zijn, maar het zijn twee goede aanwinsten. Het is moeilijk te zeggen of ze zullen starten. De Belgische competitie is moeilijk, maar ik ben blij met hun eerste trainingen bij ons", aldus Leko.

Over de verdediging is er geen goed nieuws. "Doumbia is niet beschikbaar, Ngoy voelt zich nog niet goed. Sahabo kan ook nog niet spelen. De anderen hebben een extra trainingsweek gehad, wat positief is. Het is belangrijk om goed te werken, maar fysiek moet er nog werk worden verricht."

Een bijna identieke opstelling als vorige zondag?

De opstelling zal dus sterk lijken op die van de wedstrijd tegen Genk. Bolingoli is nog niet fit. "Hij traint nog niet volledig. Lawrence heeft geen problemen. Voor mij was hij de man van de wedstrijd in Genk met die redding. Als ze scoren, is de wedstrijd compleet anders. Ik ben erg tevreden over zijn werk en zijn wedstrijd, maar we mogen Calut niet vergeten. We zullen zien", aldus Leko, die waarschijnlijk Kyei nog niet opstelt.

"Hij speelde de laatste 20-30 minuten in Genk, we voelden meteen al zijn kwaliteit en ervaring. Maar fysiek moet er nog aan gewerkt worden. Hij is nog niet op 100%, hij kan nog geen 90 minuten spelen, maar wel 30 of 45, of zelfs 60", concludeerde Ivan Leko.