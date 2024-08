Prille leidersplaats doet wat met Timmy Simons, maar: "Daar ben ik mij van bewust"

Westerlo geniet van de leidersplaats in de Jupiler Pro League. Dit weekend is KV Mechelen de tegenstander van Timmy Simons en zijn team.

Timmy Simons heeft zijn start als trainer van Westerlo niet gemist. Ook al gaat het maar om één speeldag, hij geniet duidelijk van de leidersplaats na de overwinning op de openingsspeeldag tegen Cercle Brugge.

“Na een korte voorbereiding, iets meer dan vijf weken, tast je altijd een beetje in het duister. De meeste clubs schoten moeizaam uit de startblokken bij de start van de competitie. Voor ons is die eerste competitiewedstrijd perfect uitgedraaid”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Iedereen begint liever met een overwinning dan een nederlaag, al is er nog heel wat werk aan de winkel. “Al ben ik er mij van bewust dat het soms van details afhangt en we nog niet top zijn. De connectie moet nog beter. Over de intensiteit en de positiviteit was ik zeer tevreden.”

Simons zag dat zijn spelers ervoor gingen, ook de invallers. “Denk maar aan de tackle van Thomas Van den Keybus op het einde van de wedstrijd. Onze tweede helft was nog beter dan de eerste. We hebben hard gewerkt in de voorbereiding.”

De volgende tegenstander is KV Mechelen. Naar het verleden van Westerlo tegen Malinwa wil Simons helemaal niet kijken. “Je kan niet zeilen op de wind van gisteren”, besluit Simons.

“Tegen elke tegenstander gaan we voor de drie punten. Ik wil lef zien bij balbezit en balverlies. Dat het tegen KV Mechelen een leuke en interessante wedstrijd wordt, die leeft bij de supporters, daar ben ik mij van bewust.”