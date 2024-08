Riemer komt met duidelijk statement over transfer Eriksen en statuut van bankzitters als Stroeykens

RSC Anderlecht is druk in de weer op de transfermarkt. Trainer Brian Riemer laat echter niet in zijn kaarten kijken.

Brian Riemer gaf vanmiddag een persconferentie over de volgende wedstrijd van RSC Anderlecht, maar de Deense trainer werd vooral bestookt met vragen over in- en uitgaande transfers.

Een dossier dat tot de verbeelding blijft spreken is dat van Cristian Eriksen. De Deen van Manchester United blijft aan een komst naar het Lotto Park gelinkt worden. Riemer beet echter van zich af.

“Ik heb geen nieuws voor jullie”, citeert La Dernière Heure de trainer van paarswit. “Of tenminste: ik ga u niet de details achter elk dossier vertellen. Dat zijn interne processen. Ik kan u wel vertellen dat we volop bezig zijn om tegen het einde van de mercato op 6 september verschillende versterkingen te hebben.”

“Ik kan je ook vertellen dat we een aantal opties bekijken als we er niet in slagen om bepaalde transfers af te ronden. Maar we mikken hoog”, voegde Riemer er met een ferme kwinkslag nog aan toe.

Daarnaast zijn er ook jongens die mogelijk nog vertrekken, zoals Patris of Flips. “Ik noem geen namen, maar we willen geen jongens tegenhouden die geen eerlijke kans krijgen. Als een Stroeykens bijvoorbeeld op de bank zit, weten we dat hij de week erna kan spelen en dat de competitie eerlijk is voor hem.”