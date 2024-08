'Speler die weg wil bij KRC Genk staat dicht bij transfer naar Spanje'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk zit nog steeds met Matias Galarza die erg graag weg wil. De Argentijn zou dicht bij een transfer naar Spanje staan.

Matias Galarza was afgelopen seizoen een belangrijke pion in het elftal van KRC Genk. Maar dat zal dit seizoen zeker niet meer zo zijn.

De Argentijn zou zich naast het veld niet top voelen in België en wil duidelijk een transfer versieren deze zomer. Hij is op dit moment ook nergens te bekennen in de kern.

Er was langere tijd sprake van een move naar Boca Juniors, in zijn thuisland. Maar die onderhandelingen zouden zijn stilgevallen. Journalist Luciano Cofano zou meer weten.

Hij meldt dat KRC Genk hem niet aan een ploeg buiten Europa zou willen verkopen. Volgens hem was er een verschil van 500.000 euro tijdens de onderhandelingen, maar wou Genk geen water bij de wijn doen.

Op dit moment zou Galarza wel dicht bij een transfer naar het Spaanse Valencia staan. Zijn marktwaarde wordt door transfermarkt op zo'n 7 miljoen euro geschat.