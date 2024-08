Casper Nielsen reageert bijzonder scherp na nederlaag tegen Standard: "Het moet op ieder vlak beter"

Club Brugge kon dit weekend alweer niet winnen. Na een veel te zwakke partij tegen Standard, verloor blauw-zwart met 1-0.

De landskampioen heeft de start van haar seizoen volledig gemist. Club Brugge kon niet overtuigen tegen KV Mechelen, en nog minder tegen de Rouches. "Het was niet goed genoeg", vertelde Casper Nielsen na afloop. "Dat is voetbal, als je niet voldoende energie, kwaliteit en passie brengt, dan krijg je wedstrijden zoals deze."

"Er zijn geen excuses voor. We moeten gewoon beter spelen en harder werken", is hij terecht streng voor zijn ploeg. "Dan moeten we hier door geraken. Het is een moeilijke start, maar we hebben nog maar twee wedstrijden gespeeld."

"Hier kunnen en moeten we van leren. We moeten nu goed trainen en de nieuwe jongens nog wat meer betrekken in de manier waarop we willen spelen", gaat Nielsen verder.

Met 1 op 6 trekt Club Brugge volgende week naar KRC Genk, dat ook met 1 op 6 achterblijft na dit weekend. Voor beide ploegen zou het dé moment zijn om een eerste overwinning te pakken.

Nicky Hayen gaat ongetwijfeld heel veel werk hebben komende week. De Brugse coach zal zijn troepen scherp moeten krijgen op het trainingsveld. "We moeten het beter doen in alle aspecten van het spel. We moeten vooral trainen nu", besluit Nielsen.