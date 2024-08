Thomas Buffel laat twee Genkse testspelers opdraven in duel van Jong Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jong Genk speelde dit weekend tegen THES Sport uit eerste nationale. Thomas Buffel stelde ook twee testspelers op.

De Congolese tester Elie Mpanzu speelde vorig weekend al mee met KRC Genk tegen de Luxemburgse tweedeklasser FC Swift Hesper en mocht ook deze keer opdraven.

Vorig weekend was hij enorm betrokken in de straffe remonte van Jong Genk. Het team van trainer Thomas Buffel ging toen van 3-0 naar 3-3 in de tweede helft.

Tegen THES Sport draaide het een pak minder voor Mpanzu. De eerstenationaler plooide terug met vijf verdedigers, waardoor het niet eenvoudig liep.

Na de rust viel ook een tweede testspeler in, de Ghanees Amusan Dankwah Blessing van Accra Lions FC. Hij kon zich niet echt in de kijker spelen. Het duel eindigde op een scoreloos gelijkspel.

“Vandaag zat er veel meer discipline in de ploeg en hield iedereen zich aan zijn opdracht. We gaven amper kansen weg. Tegen een laag blok met vijf verdedigers is het niet gemakkelijk voetballen. Dat moet nog beter”, zei Buffel aan Het Belang van Limburg.

“Neemt niet weg dat we een resem goede kansen afdwongen maar de efficiëntie ontbrak. Iedereen heeft ook speelkansen gekregen. We gaan intern de evaluatie maken van de twee testspelers”, besluit de trainer.