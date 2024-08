OFFICIEEL: Kampioenenmaker van KRC Genk heeft nieuwe uitdaging beet en keert terug naar België

Sébastien Dewaest zat sinds het begin van deze zomer zonder club, zijn contract bij AEL Limassol liep af. Hij heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden in België.

Sébastien Dewaest is een bekend figuur in onze competitie. Meer dan 200 Pro League-wedstrijden, 61 Challenger Pro League-wedstrijden en bijna 25 in de Beker van België: de voormalige speler van Charleroi, OH Leuven en KRC Genk hoeft niet meer voorgesteld te worden.

Nadat duidelijk werd dat er geen plaats meer voor hem was in Genk, vertrok de centrale verdediger naar AEL Limassol op Cyprus. Bij die club werd zijn contract deze zomer niet verlengd.

Sébastien Dewaest keert terug naar België en tekent bij Francs Borains

Op 33-jarige leeftijd was Sébastien Dewaest dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. En die heeft hij gevonden, in België en de Challenger Pro League om preciezer te zijn.

Francs Borains is zijn nieuwe werkgever. Dat heeft de club bekendgemaakt op haar sociale media. De centrale verdediger heeft een overeenkomst getekend bij Francs-Borains in de Challenger Pro League. Dewaest tekende voor één seizoen.

In het seizoen 2018/2019 beleefde Dewaest zijn hoogtepunt in de JPL met KRC Genk. Hij speelde toen kampioen met de Limburgers en speelde het seizoen nadien Champions League-voetbal als kapitein.