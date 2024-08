Veel bekritiseerd door fans, maar Jesper Fredberg toont waarom hij de sleutels bij Anderlecht in handen heeft: mercato al geslaagd

Jesper Fredberg kreeg al veel kritiek deze zomer omdat hij klaarblijkelijk te laat in gang zou zijn geschoten. Niets is echter minder waar. De Deen is al maanden bezig met verschillende dossiers, maar heeft niet de makkelijkste taak. Die verricht hij echter fantastisch tot nu toe.

Fredberg kon al drie transfers afronden, allemaal defensieve versterkingen. Voor Jan-Carlo Simic werd drie miljoen euro betaald, voor Thomas Foket en Ludwig Augustinsson betaalde Anderlecht nul euro transfersom. Da's straf onderhandeld als je weet dat de marktwaarde van Foket nog op 6 miljoen euro wordt geschat en die van Augustinsson op 4 miljoen. Ze zaten beiden in hun laatste contractjaar, maar om Reims en Sevilla te overtuigen om hen gratis te laten vertrekken... Sterk! Hij neemt dan wel zijn tijd, maar werkt ook niet onder de makkelijkste omstandigheden. Zeno Debast bracht ruwweg zo'n 20 miljoen euro op, maar Fredberg mag daar slechts een klein deel van spenderen. Zijn portefeuille om transfers te doen is niet zo groot. Een echte spelmaker Hij wil nu nog een extra verdediger aantrekken en een doelman. Ook daar zal hij creatief moeten zijn, want op het einde van de mercato zou hij ook graag nog een extra winger en een aanvallende middenvelder binnenhalen. Vooral die laatste twee zijn dure profielen. Hij wil dan nog voldoende gewapend zijn om financieel nog iets te kunnen forceren. Hij ontpopte zich tot een gewiekste onderhandelaar. Tot nu toe lijkt de mercato van Anderlecht dus al geslaagd. Al zal er nog veel afhangen van het aantrekken van een echte spelmaker.