Meteen een pittig debuut voor speler Mechelen ... op 'zijn' Sclessin

Deze zomer werd Zinho Vanheusden uitgeleend aan Mechelen. Hij is weer in vorm en zou morgenavond normaal gezien zijn debuut moeten maken. Dat doet hij dan meteen op een wel heel bijzondere plaats.

Toevallig op de kalender is het tegen ... Standard dat Zinho Vanheusden zijn allereerste minuten van het seizoen zal gaan spelen. De voormalige Rode Duivel wordt gehuurd van Internazionale door KV Mechelen en zal dus meteen spelen tegen zijn ex-club.

Vanheusden wordt opgeroepen om het vertrek van David Bates, die naar ... Standard vertrok, te compenseren. Maar de 25-jarige verdediger arriveerde aan de vooravond van de hervatting van het kampioenschap en heeft nog geen minuut gespeeld.

Dat was voor hem hét moment om op training weer in vorm te komen. Hij lijkt nu fit en wel: volgens Het Nieuwsblad zal Vanheusden aan de kant van KV Mechelen aanwezig zijn voor de openingswedstrijd van de derde speeldag tegen Rouches.

Hongerig en klaar om te spelen

Zinho Vanheusden zal dus snel het publiek terugvinden dat hem vaak aanmoedigde tijdens zijn 100 wedstrijden die hij speelde in het truitje van de Rouches. Besnik Hasi was op een persconferentie kristalhelder over de zaak.

“Hij kon vorige week al minuten maken, maar we mogen zijn verleden niet uit het oog verliezen. Hij is hongerig en pijnvrij om te spelen", aldus de coach van Mechelen in aanloop naar het duel met Standard vrijdagavond.