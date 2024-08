Het UEFA-coëfficiëntenoverzicht: een bijzonder slechte week voor het Belgisch voetbal

De Belgische opmars in de UEFA-coëfficiëntenranglijst van clubs is niet optimaal. Toch presteren de concurrenten niet veel beter, en het seizoen is nog lang niet voorbij.

Na twee sterke seizoenen op het Europese toneel blijft België stijgen op de UEFA-coëfficiëntenlijst, wat cruciaal is voor de toewijzing van Europese plaatsen. Ondanks dat ons land momenteel op de achtste plaats staat, heeft België zojuist een slechte week achter de rug. Union werd verslagen door Slavia Praag, Cercle werd weggevaagd in Molde, en Gent zag Silkeborg gelijkmaken in de laatste minuten. Deze week heeft België dus slechts 0,100 punt behaald in de UEFA-ranking. Het goede nieuws is dat de concurrenten het niet veel beter doen. Turkije, dat België volgde, zag Fenerbahçe en Trabzonspor verliezen van Lille en Rapid Wien. Tsjechië achter België, Portugal vergroot de kloof De winnaar van de week is Tsjechië, waar Slavia Union versloeg, Viktoria Plzen won en Mlada Boleslav gelijkspeelde. De Tsjechen staan net voor Turkije en bezetten de negende plaats. Voor België blijft het verschil aanzienlijk. Portugal staat op de zevende plaats en kreeg goed nieuws met de overwinning van Vitória Guimarães en het gelijkspel van Braga, dat echter niet gemakkelijk zijn kwalificatie zal veiligstellen op het veld van Servette. Op de zesde plaats heeft Nederland de overwinning van Ajax op Panathinaikos gezien, en Twente verloor van Salzburg. De komende week wordt belangrijk voor iedereen, aangezien er bonussen worden toegekend voor het bereiken van de volgende ronde. UEFA-coëfficiënten 2024-2025: 6. Nederland 2,583 (seizoen) 54,483 (totaal) 5/6 (teams nog in de running/gekwalificeerde teams op het Europese toneel)

