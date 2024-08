Hoog bezoek bij Anderlecht: zeer speciale gast komt de aftrap geven tegen OH Leuven

Anderlecht neemt het zaterdag op tegen OH Leuven. Voor de wedstrijd komt er hoog bezoek in het Lotto Park van een grote naam uit de Belgische sportwereld...

Anderlecht begon goed aan zijn competitie en behaalde samen met KVC Westerlo als enige twee clubs 6 op 6. Zaterdag wil paars-wit bevestigen tegen OH Leuven.

Makkelijk zal dat zeker niet worden voor Anderlecht, OH Leuven kreeg afgelopen weekend een serieuze vertrouwensboost door met 3-1 te winnen van KRC Genk, en onverdiend was het niet.

Maar de Brusselaars zullen voor de wedstrijd ook een kleine boost krijgen. Niemand minder dan Remco Evenepoel komt de aftrap geven in het Lotto Park.

'Een kind van het paars-witte huis die de grootste wielerpodia heeft veroverd', begint Anderlecht op zijn clubwebsite. 'Een ket Made in Neerpede die nog maar net een heel land in vervoering bracht op de Olympische spelen in Parijs. Remco Evenepoel, dubbel Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de wegrit, is onze eregast bij de wedstrijd tegen OH Leuven op zaterdag 10 augustus.'

'Remco, die als voetballer zijn jeugdopleiding genoot bij paars-wit, zal een gepast eerbetoon krijgen voor de aftrap tegen de Leuvenaars. Waar het stadion voor de laatste thuiswedstrijd van afgelopen seizoen volledig paars kleurde, worden supporters nu volledig in het wit verwacht voor de terugkeer naar het Park.'