'KRC Genk dreigt nog sterkhouder te verliezen, maar kan wel miljoenen opstrijken'

KRC Genk zag deze zomer nog maar weinig spelers vertrekken. Nu lijkt het erop dat de club gaat cashen door het vertrek van een sterkhouder.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Mark McKenzie namelijk dicht bij een overstap naar Vfb Stuttgart. Daar kan hij ploegmaat worden van Deniz Undav, die onlangs definitief werd overgenomen.

Tavolieri meldt dat er verregaande gesprekken lopende zijn tussen de speler zijn entourage en de Duitse club. KRC Genk wil nog zeker vijf miljoen euro cashen voor de verdediger.

McKenzie kwam in januari 2021 over van Philiadelphia. Genk betaalde toen zelf bijna 5,5 miljoen euro. Sindsdien speelde hij 127 wedstrijden voor de Limburgers.

